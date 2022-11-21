Общество

В «Черную пятницу» билайн предложил скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

С 17 ноября билайн объявил «Черную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, покупатели получат возможность приобрести сотни разных товаров по скидкам до 50%.

В акции участвует продукция таких компаний, как Apple, Samsung, Sony, LG, Xiaomi и многих других. Скидки распространяются на различные категории гаджетов — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до беспроводных наушников, умных часов, видеорегистраторов и устройств умного дома.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения акции — «Черная пятница» в билайне продлится до 29 ноября.

Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать по ссылке.

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.