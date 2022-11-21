Более трёх тонн макулатуры собрали в Пушкиногорском районе

Более трёх тонн макулатуры собрали в рамках акции «Помоги природе делом» в Пушкиногорском районе. Об этом сообщила депутат районного Собрания, директор средней общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»
Акция «Помоги природе делом» завершилась.
«Она начиналась она как школьная, а переросла (чему я рада от души) – в общерайонную. Еще раз убеждаюсь, на Пушкиногорской земле живут неравнодушные люди», – отметила депутат.
Лидерами по сбору макулатуры в школе стали:
Эти коллективы собрали соответственно 310, 284 и 223 кг.
Учащиеся будут награждены сладкими призами, а победитель – 5Б класс– поездкой в город Остров.
К акции присоединились и трудовые коллективы Велейской сельской библиотеки, Рубиловского Дома культуры, администраций Пушкиногорского района и городского поселения «Пушкиногорье», социальной защиты и других. Также к ней подключились жители района.
«Благодарим всех за участие в акции, мы обязательно продолжим ее весной!» – заключила Оксана Филиппова.