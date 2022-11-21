Общество

«Опасный сорняк»: помогут ли штрафы побороть борщевик?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему введения административной ответственности за зарастание земель борщевиком. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Борьба с борщевиком в нашей стране пока не дает очевидных результатов. Конечно, в сезон от сорняка обрабатывают городские пространства: общественные территории, парки, скверы. Заказчиком работ является управление городского хозяйства Пскова, где формируются заявки от жителей. Однако точечным уничтожением с борщевиком на справиться, ведь, кроме муниципальных земель в Пскове и его окрестностях, есть еще и пораженные сорняком территории, которые находятся в частной собственности. В таких местах борьбу с борщевиком должен вести их владелец.

Именно поэтому региональное правительство предложило ввести административную ответственность за зарастание земель борщевиком. Законопроект устанавливает штрафные санкции для собственников и арендаторов земельных участков, которые не предотвращают распространение борщевика. Предложенный размер штрафа для граждан составляет от двух до трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. При повторном привлечении к административной ответственности в течение года, штрафные санкции ужесточаются – в этом случае максимальные штрафы составляют пять, пятнадцать и сто тысяч рублей соответственно.

Контролировать состояние земельных участков должен Россельхознадзор. Но у этого ведомства нет возможности проверить все участки. Также с недавнего времени муниципалитеты получили право составлять протоколы о нарушении правил благоустройства. Однако это мера не доказала свою эффективность.

Мы поговорили с сегодняшними комментаторами о том, помогут ли штрафы побороть борщевик или есть более действенные меры? Будут ли относительно небольшие штрафы эффективны?

Частные территории должны использоваться по назначению: не зарастать борщевиком, а приносить доход собственнику, уверен депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. По его словам, Россельхознадзор не имеет возможности контролировать абсолютно все земли, а в борьбе с борщевиком нужен комплексный подход. Именно поэтому появилась инициатива накладывать штрафные санкции на тех собственников, которые не используют свои земельные участки по назначению.

«С чего-то надо начинать. Сейчас органы, которые имеют право накладывать штраф на лиц, которые владеют земельными участками и допускают их зарастание борщевиком Сосновского. Россельхознадзор, имеющий на это полномочия, к сожалению, не может охватить все районы. Поскольку отделение ведомства работает еще и по Ленинградской области, у них не так много сотрудников, чаще всего они приезжают на большие земельные участки, где располагаются сельхозпредприятия, производители. Суммы штрафов достаточно серьезные, если их накладывают на производителей, от этого также страдают и муниципалитеты, но они не имеют рычагов воздействия на собственников участков, допускающих зарастания борщевиком. Инициатива наказывать штрафом тех, кто допустил зарастание, принята. Можно долго спорить, что сумма небольшая, но с чего-то надо начинать. Моя позиция такая: земля — средство производства и должна приносить доход собственнику при правильном использовании. Он должен правильно обрабатывать землю, не допускать зарастание, получать с нее продукцию, которая поможет жить гражданам.

Эффективность меры зависит от размеров штрафных санкций, считает глава Островского района Дмитрий Быстров. Он рассказал, каким образом в Островском районе контролируется состояние земельных участков.

«Инициатива нормальная. Если говорить о сельхозземлях, то там собственников и так штрафуют. Этим достаточно активно занимается Россельхознадзор. Владельцев земель в населенных пунктов, принадлежащих частным лицам, почему бы и не штрафовать. Все будет зависеть от размера штрафа. В Острове и других муниципалитетах есть комиссии, которые смотрят, в каком состоянии находятся земельные участки. Если есть вопросы по содержанию, в частности по заброшенным домам, доводим до собственников. Если будет принят закон, касающийся ответственности за борщевик, будет неплохо. Земли, принадлежащие муниципалитету, мы очищаем от борщевика. Хватит или не хватит на это средств — надо рассчитывать. Цифры, которые выделяются из бюджета, не позволят единовременно уничтожить везде борщевик. Точечно – да. Придорожные полосы частники должны содержать в надлежащем виде, что от них и требует действующее законодательства».

Есть более ядовитые растения, чем борщевик, но за их прорастание на участках никого не штрафуют, утверждает президент ассоциации «Псковский фермер», глава КФХ «Прометей» Александр Конашенков. Гораздо важнее задуматься о том, кто же все-таки несет ответственность за заросли борщевика вдоль дорог или на обочинах.

«За крапиву штраф не будут давать? Она ведь тоже жжется и достаточно опасна. А есть еще зев ядовитый. За него тоже штрафы? Те, кто цветы выращивает, например, аконит-борец, тоже получат? А вдоль дорог и бесхозных полей заросли борщевика – кто штрафы будет за это получать? Вы знаете, что только 1% земель поселений обрабатывается от борщевика, за остальные 99% – кому штрафы назначат? Это очередная глупость наших депутатов».

Подход к борьбе с борщевиком должен быть системным, поэтому уничтожить сорняк возможно только общими усилиями, считает директор АНО «Центр садоводства» Анна Войченко. Мера будет эффективна только в том случае, если одновременно будут тщательно обрабатываться и муниципальные земли, и частные территории.

«Считаю, что за наличие борщевика на своем земельном участке, конечно, нужно вводить наказание. Очень важен следующий момент: очень много запущенных земель, собственники не приезжают. Муниципальные земли также зарастают борщевиком. Муниципалитеты уже несколько лет работают с этой проблемой, но везде по-разному и недостаточно эффективно. Инициатива очень хорошая, но она должна быть в системе. Она должна касаться многих и разных случаев: где собственник есть и его легко найти, где собственника нет (у нас есть много участков уехавших в другой регион военнослужащих). Если одни будут убирать борщевик даже с учетом наказаний, а другие нет, то мера не будет эффективной».

Инициатива правильная, но одних штрафов в борьбе с борщевиком недостаточно, нужна комплексная и согласованная работа, уверен экоактивист, член сообщества «Антиборщевик», создатель карты распространения борщевика Николай Петров. Он рассказал, какие могут возникнуть сложности с принятием законопроекта и как их избежать.

«Сами по себе штрафы не могут справиться с проблемой. Нужен комплексный подход. Это один из необходимых шагов для региона, и его внедрение — хороший сигнал. Недостаточно оштрафовать собственника, с него этот штраф нужно еще и взыскать. На практике удается взыскать не все штрафы, это большая административная работа. Если удается даже, то собственнику иногда выгоднее заплатить штраф и просто жить дольше, ничего не делая. Поэтому нужна прогрессивная система, где каждый следующий штраф будет больше предыдущего, чтобы собственник в конце концов начал заниматься своим участком. Еще штрафовать отдельного собственника имеет мало смысла, если рядом с ним есть еще несколько зараженных участков, на которых борьба с борщевиком не ведется. Если он будет бороться сам, а соседние участки будут колоситься от борщевика, то его работа будет бессмысленной. Нужна согласованная работа, ведущаяся одновременно на нескольких участках. Это непросто сделать и административно организовать. Тут есть над чем поработать. Рад, что данные шаги предпринимаются. Работа должна в конце концов привести к позитивным изменениям».

В семи регионах России штрафы за заросли борщевика уже введены. Но, к сожалению, где бездействие по отношению к борщевику не наказывается, там собственники земель никак не стараются изменить ситуацию. Муниципалитеты ведут борьбу против борщевика, но результат не будет заметен, пока этим не начнут заниматься и частники.

Эффективнее всего угроза наказания - «кнут» - работает в связке с поощрением - «пряником». Поэтому, кроме штрафов, в некоторых регионах есть компенсации затрат на борьбу с борщевиком. В Псковской области такая мера уже работает. Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области до 15 декабря принимает заявки от многодетных семей на получение субсидии.

Анастасия Сливинская