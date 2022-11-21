«Опасный сорняк»: помогут ли штрафы побороть борщевик?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему введения административной ответственности за зарастание земель борщевиком. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Борьба с борщевиком в нашей стране пока не дает очевидных результатов. Конечно, в сезон от сорняка обрабатывают городские пространства: общественные территории, парки, скверы. Заказчиком работ является управление городского хозяйства Пскова, где формируются заявки от жителей. Однако точечным уничтожением с борщевиком на справиться, ведь, кроме муниципальных земель в Пскове и его окрестностях, есть еще и пораженные сорняком территории, которые находятся в частной собственности. В таких местах борьбу с борщевиком должен вести их владелец.
Именно поэтому региональное правительство предложило ввести административную ответственность за зарастание земель борщевиком. Законопроект устанавливает штрафные санкции для собственников и арендаторов земельных участков, которые не предотвращают распространение борщевика. Предложенный размер штрафа для граждан составляет от двух до трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. При повторном привлечении к административной ответственности в течение года, штрафные санкции ужесточаются – в этом случае максимальные штрафы составляют пять, пятнадцать и сто тысяч рублей соответственно.
Контролировать состояние земельных участков должен Россельхознадзор. Но у этого ведомства нет возможности проверить все участки. Также с недавнего времени муниципалитеты получили право составлять протоколы о нарушении правил благоустройства. Однако это мера не доказала свою эффективность.
Мы поговорили с сегодняшними комментаторами о том, помогут ли штрафы побороть борщевик или есть более действенные меры? Будут ли относительно небольшие штрафы эффективны?
Частные территории должны использоваться по назначению: не зарастать борщевиком, а приносить доход собственнику, уверен депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. По его словам, Россельхознадзор не имеет возможности контролировать абсолютно все земли, а в борьбе с борщевиком нужен комплексный подход. Именно поэтому появилась инициатива накладывать штрафные санкции на тех собственников, которые не используют свои земельные участки по назначению.
Эффективность меры зависит от размеров штрафных санкций, считает глава Островского района Дмитрий Быстров. Он рассказал, каким образом в Островском районе контролируется состояние земельных участков.
Есть более ядовитые растения, чем борщевик, но за их прорастание на участках никого не штрафуют, утверждает президент ассоциации «Псковский фермер», глава КФХ «Прометей» Александр Конашенков. Гораздо важнее задуматься о том, кто же все-таки несет ответственность за заросли борщевика вдоль дорог или на обочинах.
Подход к борьбе с борщевиком должен быть системным, поэтому уничтожить сорняк возможно только общими усилиями, считает директор АНО «Центр садоводства» Анна Войченко. Мера будет эффективна только в том случае, если одновременно будут тщательно обрабатываться и муниципальные земли, и частные территории.
Инициатива правильная, но одних штрафов в борьбе с борщевиком недостаточно, нужна комплексная и согласованная работа, уверен экоактивист, член сообщества «Антиборщевик», создатель карты распространения борщевика Николай Петров. Он рассказал, какие могут возникнуть сложности с принятием законопроекта и как их избежать.
В семи регионах России штрафы за заросли борщевика уже введены. Но, к сожалению, где бездействие по отношению к борщевику не наказывается, там собственники земель никак не стараются изменить ситуацию. Муниципалитеты ведут борьбу против борщевика, но результат не будет заметен, пока этим не начнут заниматься и частники.
Эффективнее всего угроза наказания - «кнут» - работает в связке с поощрением - «пряником». Поэтому, кроме штрафов, в некоторых регионах есть компенсации затрат на борьбу с борщевиком. В Псковской области такая мера уже работает. Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области до 15 декабря принимает заявки от многодетных семей на получение субсидии.
Анастасия Сливинская