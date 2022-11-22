Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новогодние корпоративы
«Самовар» русское застолье
Электронная транспортная накладная
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
борьба с наледью
рост тарифов
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Господин Рейтингомер
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
о переходе на четырёхдневку
Бранч в «Покровском»
о работе ЛДПР и партийных инициативах
Досуговые центры для взрослых
Цифровая гигиена для детей
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё Общество 22.11.2022 18:410 Опрос ПЛН-ТВ: Одобряют ли псковичи введение НВП в школах? 22.11.2022 20:280 Горячая линия по вопросам взыскания алиментов состоится в Псковской области  22.11.2022 20:190 Борис Елкин объяснил сложность развития городских окраин Пскова 22.11.2022 20:050 Завод «Полипласт» приступает к строительству очистных сооружений в Плюсском районе 22.11.2022 20:000 Интерактивную карту пунктов сбора гуманитарной помощи создали в Псковской области 22.11.2022 18:410 Опрос ПЛН-ТВ: Одобряют ли псковичи введение НВП в школах?
 
 
 
Самое популярное 18.11.2022 10:074 Николая Валуева госпитализировали в Москве 16.11.2022 10:579 Причины внезапной смерти школьника выясняют в Псковской области 19.11.2022 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ 15.11.2022 10:320 Остановите конвейер смерти! 21.11.2022 17:141 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Завод «Полипласт» приступает к строительству очистных сооружений в Плюсском районе

22.11.2022 20:05|ПсковКомментариев: 0

Приступить к строительству очистных сооружений в Плюссе и Заплюсье подрядчик, выигравший торги, готов уже на следующей неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Основные этапы работ до конца года проговорили на очередной планёрке представители муниципалитета, правительственного комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору, завода «Полипласт» и управления капитального строительства. Совещание прошло в кабинете председателя областного Собрания депутатов Александра Котова – масштабный инфраструктурный проект реализуется в границах его избирательного округа. 

Глава Плюсского района Наталья Иванова сообщила, что на сегодняшний день контракты на строительство очистных сооружений подписаны, представители подрядчика уже побывали на обеих площадках. «Заявку на авансирование работ мы направили, документы для её подтверждения предоставили в оригинале», - обратила внимание председателя комитета по сельскому хозяйству Николая Романова руководитель муниципалитета.

Директор по производству экологического оборудования ООО «Полипласт» Алексей Морозов уточнил, что погода позволяет сейчас выполнить планировку площадки, установить ограждение и видеонаблюдение, что является обязательным условием Минсельхоза, приступить к отдельным пунктам техзадания. Далее в согласованном обеими сторонами графике предусмотрен трёхмесячный перерыв – для бетонирования необходимы условия. «Сделаем всё возможное. На площадки зайдём на следующей неделе», - уточнил представитель подрядной организации.

Зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Юлия Ким напомнила о строгом надзоре со стороны Минсельхоза – министерство должно видеть начало работ. Исполнительный орган в свою очередь должен оперативно авансировать предстоящие работы. Сумма аванса в соответствии с постановлением Правительства России может быть увеличена, кроме того, возможен пересмотр сметы с учётом удорожания оборудования и материалов.

 

Александр Котов особое внимание обратил на важность неукоснительного соблюдения всех сроков и присутствия на каждом этапе специалистов, осуществляющих надзор. До начала работ и заказчик – администрация муниципалитета, и подрядчик, и специалисты УКСа должны чётко обозначить круг задач, определённых контрактом.

Также в ходе планёрки участники зафиксировали состояние исполнения контракта по строительству Центра культурного развития в Лядах. Организация, выигравшая торги, зарегистрирована в Подмосковье, чтобы оставаться на связи с заказчиком и контролирующими органами подрядчик высказал готовность проводить планёрки в режиме видео-конференц-связи. Документация к ещё двум плюсским проектам, вошедшим в программу Комплексного развития сельских территорий, проходит последние стадии согласования.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?
В опросе приняло участие 92 человека
22.11.2022, 20:280 Горячая линия по вопросам взыскания алиментов состоится в Псковской области  22.11.2022, 20:240 Активисты попросили Минкульт запретить мероприятия по мотивам Гарри Поттера 22.11.2022, 20:190 Труп мужчины нашли в пруду в Печорском районе 22.11.2022, 20:190 Борис Елкин объяснил сложность развития городских окраин Пскова
22.11.2022, 20:050 Завод «Полипласт» приступает к строительству очистных сооружений в Плюсском районе 22.11.2022, 20:000 Интерактивную карту пунктов сбора гуманитарной помощи создали в Псковской области 22.11.2022, 19:580 Бизнесмен оценил перспективы российской экономики в ближайшие годы 22.11.2022, 19:490 «Гонки по вертикали»: визиты недели, партийные междусобойчики и ожидание оргвыводов. ВИДЕО
22.11.2022, 19:440 Псковичи могут помочь семье умершего в результате ранения на СВО священника 22.11.2022, 19:260 Лестницу на колокольню восстановили церкви начала XX века в плюсском Посолодино 22.11.2022, 19:080 Мужчину в серой куртке продолжают искать в Великих Луках 22.11.2022, 18:500 ДТП существенно затруднило движение в центре Пскова. ВИДЕО
22.11.2022, 18:410 Опрос ПЛН-ТВ: Одобряют ли псковичи введение НВП в школах? 22.11.2022, 18:250 Иностранца будут судить в Пустошке за избиение человека до смерти 22.11.2022, 18:240 Уборка снега на дорогах в Псковском районе идёт в усиленном режиме 22.11.2022, 18:121 Областной суд признал законным решение оштрафовать Дениса Камалягина* за дискредитацию ВС РФ
22.11.2022, 18:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 ноября 22.11.2022, 17:590 Круглый стол «ЕДГ – 2023: предыдущий опыт и тенденции». ФОТОРЕПОРТАЖ 22.11.2022, 17:500 Выход на лёд запретили в Себежском районе 22.11.2022, 17:470 Более 250 кубометров мусора вывезли с новоржевских свалок за два дня
22.11.2022, 17:310 Делегация Псковской области участвует во Всероссийском съезде реставраторов 22.11.2022, 17:260 «Опасный сорняк»: помогут ли штрафы побороть борщевик? 22.11.2022, 17:250 141 год назад в Пскове впервые начал действовать водопровод 22.11.2022, 17:140 Астрофотограф запечатлел переменную облачность над Иверским скитом в Печорском районе. ВИДЕО
22.11.2022, 17:030 Тушенка от «Деревни Соловьи» получила диплом конкурса «100 лучших товаров России» 22.11.2022, 16:581 Доставка товаров из интернет-магазинов стала одной из самых популярных услуг Почты России 22.11.2022, 16:561 Почти 90% россиян никогда не обращались к психологам – ВЦИОМ 22.11.2022, 16:460 Приговор в отношении экс-директора псковского государственного медиахолдинга вступил в силу
22.11.2022, 16:410 «Аэрофлот» в декабре откроет полёты из Петербурга в Стамбул и Анталью 22.11.2022, 16:391 Если не греют батареи: как добиться тепла в квартире 22.11.2022, 16:340 Toyota и Chery столкнулись на Запсковье 22.11.2022, 16:330 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ. ВИДЕО
22.11.2022, 16:320 Сотрудники МЧС отреагировали на просьбу спасти лебедей на реке Великой 22.11.2022, 16:300 Пропавшую более месяца назад великолучанку нашли живой 22.11.2022, 16:290 Оформлять письмо Деду Морозу по правилам почтовой связи призвали псковичей 22.11.2022, 16:280 Псковичи смогут получать дополнительные бонусы за волонтёрство
22.11.2022, 16:270 Посвященная Отечественной войне 1812 года выставка откроется в Пскове 22.11.2022, 16:210 Бюджет Псковской области на 2023 год останется социально ориентированным - Алексей Севастьянов 22.11.2022, 16:090 Сладкая жижа и колпачок вместо иглы: как в Пскове прививают назальной вакциной от COVID-19 22.11.2022, 16:030 «Собственной персоной»: Борис Елкин о кадровых перестановках и новой структуре администрации Пскова. ВИДЕО
22.11.2022, 15:510 «Гонки по вертикали»: визиты недели, партийные междусобойчики и ожидание оргвыводов 22.11.2022, 15:431 Прокуратура подготовила отрицательное заключение на законопроект о бюджете Псковской области на 2023 год 22.11.2022, 15:390 Внешние отделочные работы завершили в бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове 22.11.2022, 15:350 Патриарх Кирилл выразил соболезнования по случаю кончины священника псковской дивизии
22.11.2022, 15:260 В Псковской области поддержали инициативу карельских депутатов о выплате мобилизованным из федерального бюджета 22.11.2022, 15:260 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» взобрались на скалодром 22.11.2022, 15:140 Пожилая россиянка убила дочь из-за «голосов в голове» 22.11.2022, 15:130 Органы МСУ в Псковской области наделят полномочиями по увековечению памяти погибших при защите Отечества
22.11.2022, 15:062 Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнут весной 22.11.2022, 15:000 Столетию «Михайловского» посвятили праздник в петербургском архиве академии наук 22.11.2022, 15:000 Под местным наркозом 22.11.2022, 14:550 МТС проведёт бесплатные вебинары для псковских IT-специалистов и логистов
22.11.2022, 14:530 Chevrolet врезался в Тoyota на нерегулируемом перекрёстке в Пскове. ФОТО 22.11.2022, 14:430 Задачи нового руководителя банно-прачечного комбината перечислил глава Пскова 22.11.2022, 14:370 Федеральный проект «Единой России» для женщин запускают в Псковской области 22.11.2022, 14:280 Программу льготного автокредитования в России продлили на 2023 год
22.11.2022, 14:200 Зачисленному в ряды псковских мобилизованных добровольцу из Петербурга предложили обратиться в прокуратуру 22.11.2022, 14:110 Врач скинул медсестру с 25-го этажа на Урале 22.11.2022, 14:070 Прокуратура выявила нарушения в вагонном депо «Великие Луки» 22.11.2022, 14:000 Американская компания Nvidia объявила об уходе с российского рынка
22.11.2022, 13:490 Вечер памяти поэта и прозаика Натальи Лаврецовой пройдёт в Пскове 22.11.2022, 13:412 Интерактив: Некому спасти лебедей в центре Пскова 22.11.2022, 13:330 Кадровые изменения в администрации Пскова только начались — Борис Елкин 22.11.2022, 13:330 «Лига справедливости»: Банкротство наследственной массы. ВИДЕО
22.11.2022, 13:201 Голубику из Перу не пропустили в РФ через границу в Псковской области 22.11.2022, 13:120 Психологи отмечают профессиональный праздник 22 ноября 22.11.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным 22.11.2022, 12:580 Дарья Цилина прокомментировала работу Почты России в Псковской области в новых экономических реалиях
22.11.2022, 12:550 Финал областной спартакиады по мини-футболу пройдет в Пскове 25 ноября 22.11.2022, 12:440 ФСБ выявила нелегальных «оружейников» в Псковской области 22.11.2022, 12:370 Редкие предметы передали псковские таможенники Минкульту 22.11.2022, 12:350 «Беседка»: Об итогах работы Псковского филиала «Почты России». ВИДЕО
22.11.2022, 12:260 Мозаику на стене дома на Запсковье предложили закрасить муралом 22.11.2022, 12:221 Полузамёрзшего псковича отыскал в лесу пёс Форсаж 22.11.2022, 12:190 15 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 22.11.2022, 12:110 Необычный симптом повышенного холестерина назвали россиянам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru