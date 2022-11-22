Общество

Завод «Полипласт» приступает к строительству очистных сооружений в Плюсском районе

Приступить к строительству очистных сооружений в Плюссе и Заплюсье подрядчик, выигравший торги, готов уже на следующей неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Основные этапы работ до конца года проговорили на очередной планёрке представители муниципалитета, правительственного комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору, завода «Полипласт» и управления капитального строительства. Совещание прошло в кабинете председателя областного Собрания депутатов Александра Котова – масштабный инфраструктурный проект реализуется в границах его избирательного округа.

Глава Плюсского района Наталья Иванова сообщила, что на сегодняшний день контракты на строительство очистных сооружений подписаны, представители подрядчика уже побывали на обеих площадках. «Заявку на авансирование работ мы направили, документы для её подтверждения предоставили в оригинале», - обратила внимание председателя комитета по сельскому хозяйству Николая Романова руководитель муниципалитета.

Директор по производству экологического оборудования ООО «Полипласт» Алексей Морозов уточнил, что погода позволяет сейчас выполнить планировку площадки, установить ограждение и видеонаблюдение, что является обязательным условием Минсельхоза, приступить к отдельным пунктам техзадания. Далее в согласованном обеими сторонами графике предусмотрен трёхмесячный перерыв – для бетонирования необходимы условия. «Сделаем всё возможное. На площадки зайдём на следующей неделе», - уточнил представитель подрядной организации.

Зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Юлия Ким напомнила о строгом надзоре со стороны Минсельхоза – министерство должно видеть начало работ. Исполнительный орган в свою очередь должен оперативно авансировать предстоящие работы. Сумма аванса в соответствии с постановлением Правительства России может быть увеличена, кроме того, возможен пересмотр сметы с учётом удорожания оборудования и материалов.

Александр Котов особое внимание обратил на важность неукоснительного соблюдения всех сроков и присутствия на каждом этапе специалистов, осуществляющих надзор. До начала работ и заказчик – администрация муниципалитета, и подрядчик, и специалисты УКСа должны чётко обозначить круг задач, определённых контрактом.

Также в ходе планёрки участники зафиксировали состояние исполнения контракта по строительству Центра культурного развития в Лядах. Организация, выигравшая торги, зарегистрирована в Подмосковье, чтобы оставаться на связи с заказчиком и контролирующими органами подрядчик высказал готовность проводить планёрки в режиме видео-конференц-связи. Документация к ещё двум плюсским проектам, вошедшим в программу Комплексного развития сельских территорий, проходит последние стадии согласования.