Общество

Глава псковского Сбера назвал главную причину дискомфорта современности

Главный фактор, который создаёт дискомфорт сегодня, это скорость изменений. Такое мнение на встрече с молодыми предпринимателями в Пскове сегодня, 24 ноября, выразил управляющий Псковского отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец.

«Одно из обстоятельств современного мира, создающее дискомфорт, это то, что человек не справляется со скоростью появления новых технологий, чтобы оставаться конкурентным, чтобы успевать за изменениями в окружающей среде», - сказал Владимир Компаниец.

Эксперт привёл результаты исследования, согласно которому 75% детей, отправившихся в школу в 2016 году, будут работать по специальностям, которых сейчас ещё не существует.

Успевать за изменениями окружающего мира, по словам Владимира Компанийца, помогают так называемые «мягкие» навыки - когнитивные, социальные и эмоциональные. «Все идёт к тому, что успешным в будущем станет тот, кто готов учиться всю жизнь», - подвел итог управляющий Псковского отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».

В конце своего выступления он вручил подарки наиболее активным слушателям - книги и умную колонку от Сбера.