Общество

Топ-эксперт посоветовал псковичам планировать бизнес через образ девушки-покупателя

Планировать бизнес следует через образ девушки-покупателя. Такую рекомендацию молодым предпринимателям Пскова сегодня, 24 ноября, дал топ-эксперт по автоматизации бизнеса и CRM, создатель бизнес-академии «Коломыц», автор методов: «CRM за 20 часов», «Внедрение без сопротивления» и «Нейропрограмминг продаж» Алексей Коломыц, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Девушка идеально отражает маркетинг. Когда мы планируем бизнес, покупатель - это всегда девушка (по психологии), а продавец - всегда мужчина. Даже если в реальности покупатель - мужчина, то он начинает колебаться, сомневаться, то есть вести себя, как девушка. Поэтому, планируя бизнес, представляйте, что ваша задача - привлечь внимание девушки, заманить ее на свидание, а в бизнесе - заставить покупателя платить за ваш продукт», - посоветовал Алексей Коломыц.

Например, продолжил эксперт, знакомясь с девушкой, молодой человек может увеличить свои шансы на успех, если сразу пригласит её на чашку кофе. При этом ему не потребуется тратить большое количество ресурсов. Аналогично, считает Алексей Коломыц, следует действовать и предпринимателям - подумать, как можно при наименьших затратах ресурсов получить выгоду для своего бизнеса.

Также он призвал слушателей помнить о том, что у каждого человека есть услуга для продажи, а любой труд должен оплачиваться.