Общество

В Псковской области постепенно растёт заболеваемость гриппом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по вопросам проведения прививочной кампании от гриппа сегодня, 24 ноября. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

О ходе вакцинации доложили первый заместитель губернатора Вера Емельянова, заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

Вера Емельянова подчеркнула, что вакцинация населения от гриппа находится на особом контроле. В Псковской области необходимо привить более 370 тысяч граждан, в том числе 72 тысячи детей. Наиболее высокие показатели в Псковском, Дедовичском и Плюсском районах, где уровень вакцинации — более 90% от плановых показателей. Тем не менее, в ряде муниципальных образований привито не более 40% граждан от плана. В связи с этим Михаил Ведерников поручил отдельно отработать с каждым из районов, где темпы вакцинации недостаточные. До пика заболеваемости необходимо обеспечить надежную иммунную защиту населения, добавил губернатор и поручил усилить информационную работу с гражданами.

Специалисты отметили, что заболеваемость в регионе постепенно растет, но пока не выходит на критические отметки, поэтому сейчас подходящее время, чтобы сделать прививку тем, кто еще не успел вакцинироваться. «В этом году сезонный грипп — это как раз тот свиной грипп, который стал источником эпидемии в 2009 году. Заболевание характеризуется тяжелым поражением легких и может вызывать тяжелые последствия для организма», — подчеркнула Надежда Рагозина. Необходима своевременная диагностика, которая позволит отличить вирус гриппа от коронавирусной инфекции и выбрать правильную тактику лечения пациентов.

На днях в Псковскую область поступит еще 11 тысяч доз детской вакцины. Кроме того, губернатор поручил выделить средства из резервного фонда правительства, которые будут направлены на закупку дополнительных доз препарата для детей. Это позволит в полной мере обеспечить вакцинацию 60% населения региона. Именно этот уровень, по оценке специалистов, необходим для выработки коллективного иммунитета. «Нужно сделать все возможное, чтобы в максимально короткие сроки завершить вакцинацию населения региона», — заключил Михаил Ведерников.