Общество

Псковичка победила во всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами»

Ученица 7 «Б» класса псковской средней школы № 23 Вероника Матвеева вошла в число победителей 6-го Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». Она заняла 1 место в номинации «Текстовое объяснение слова из гимна России» в возрастной категории «Дети в возрасте с 11 до 14 лет включительно (3 возрастная категория)», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Участвовать в конкурсе Веронике Матвеевой предложила ее наставница — Ольга Роговская. С ее помощью она создала работу, в которой объяснила слово «достоянье». Вероника Матвеева осознает важность этого слова и стремится объяснить его при помощи материалов авторитетных толковых словарей, отметили в пресс-службе.

«Это слово, на первый взгляд, показалось мне непонятным. Оказалось, что оно имеет несколько смыслов, о которых я раньше не догадывалась. В процессе подготовки своей работы я узнала много нового, провела работу со словарями, обратилась в библиотеку и сделала свои выводы, которые пришлось много раз перерабатывать в более понятные фразы. Я учусь в художественной школе и в моей голове появилась задумка изобразить значения слова „достоянье“ в виде понятного рисунка. Надеюсь, что он будет понятен и интересен для детей и взрослых всех возрастов», — отмечает победительница.

С работой Вероники Матвеевой можно ознакомиться здесь.

Всего работы на 6-й Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» представили 4 350 ребят из 86 регионов России, включая новые территории, а также из четырех зарубежных стран. Согласно условиям конкурса, дети изучили содержание гимна и создали творческие работы с объяснением выбранных слов и словосочетаний из гимна.

Победители конкурса были определены экспертным жюри, в состав которого вошли преподаватели вузов, учителя общеобразовательных школ и колледжей, государственные, общественные деятели, представители коммерческих компаний, артисты, писатели. Всего в оценке приняли участие 96 экспертов из разных городов России и 11 членов Почетного жюри.

Отметим, что конкурс «Гимн России понятными словами» организован АНО «Инновационный центр развития детей и молодежи» и Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства обороны РФ, Общероссийского народного фронта. Конкурс привлекает внимание к официальному государственному символу Российской Федерации и побуждает детей к более глубокому осмыслению значения и содержания гимна, таким образом, содействуя реализации поручения президента и правительства РФ об использовании в школах государственной символики.