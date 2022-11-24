Общество

Осужденные в Псковской области обновляют и создают элементы инфраструктуры. ФОТО

В исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области постоянно идет производственный процесс. Осужденные, трудоустроенные на различных участках, выпускают широкий ассортимент изделий, которые нередко становятся не только объектами общего пользования, но и просто являются украшениями улиц и территорий муниципальных образований региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Так, благодаря центру трудовой адаптации осужденных ИК-2 (деревня Крюки Островского района) для областного центра было изготовлено более 10 торговых столов, которые в настоящее время уже установлены на нескольких торгово-ярмарочных площадках. «Стоит отметить, что установкой уличных прилавков занимались также лица, отбывающие наказание в данном исправительном учреждении», - отметили в пресс-службе.

«Совсем недавно осужденные участка колонии-поселения ИК-4 (село Серёдка Псковского района) сделали благое дело для знаменитого места Псковского края, притягивающего к себе миллионы паломников и туристов со всего мира – острова имени Залита. Они выполнили работы по установке парковых скамеек, урн и торговых павильонов, а также произвели монтаж и крепление информационного стенда, расположенного на территории Талабска», - поделились в ведомстве.

Производственная деятельность лиц, отбывающих наказание, приносит пользу и Себежскому району. Благодаря сотрудничеству учреждений УИС с администрацией городского поселения «Идрица», несколько дней назад в поселке появились новые площадки для твердых коммунальных отходов, изготовленные на производственных участках ИК-6 (поселок Сосновый Бор Себежского района).

«Стоит отметить, это далеко не полный перечень элементов городской инфраструктуры и малых архитектурных форм, выполненных силами исправительных учреждений Псковщины. Только за текущий 2022 год осужденными было произведено более 50 подобных единиц для нескольких районов области», - добавили в пресс-службе.