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Общество

Михаил Ведерников провел встречу с матерями и женами мобилизованных

25.11.2022 21:53|Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии Дня матери провел встречу с матерями, женами и сестрами мобилизованных жителей региона. Женщины приехали из самых разных уголков Псковской области, у многих из них призваны сразу несколько членов семьи — братья, мужья, сыновья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области 

Михаил Ведерников, открывая разговор, остановился на помощи, которая уже оказана регионом семьям мобилизованных. Он заметил, что с начала частичной мобилизации в Псковской области развернут Центр помощи семей мобилизованных, где уже более 800 человек получили поддержку.

«Несмотря на сложности бюджета, регионом принят целый пакет дополнительных мер по поддержке семей. Всем мобилизованным, кроме одного человека, перечислена единовременная выплата. У нас небогатый регион и залог нашего успеха — спокойно, без истерик и лишних эмоций, максимально рачительно использовать те возможности, которые у нас есть», — заметил глава региона.

Губернатор обратил внимание на тесное взаимодействие с командованием воинских частей, подразделений Псковского территориального гарнизона, что позволяет региону оказывать военнослужащим наиболее востребованную в данный момент поддержку. Кроме того, из Псковской области неоднократно отправлялась гуманитарная помощь, которую помогали собирать предприятия и простые жители региона. Очередная партия благотворительного груза ушла всего пару дней назад.

Во время беседы за чашкой чая были обсуждены самые разные темы, которые больше всего беспокоили и волновали женщин. Их сыновья, братья и мужья сейчас находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Многие женщины обратили внимание на высокий моральный дух, боевой настрой их родных и близких. «У нас настоящие герои, настоящие мужчины, поэтому уверены, что все будет хорошо», — заметили участницы встречи.

Женщины поделились своими семейными историями, рассказали о трудностях, с которыми столкнулись до и после призыва. В открытом и максимально откровенном разговоре поднимались самые острые темы, в том числе и ряд личных обращений. И Михаил Ведерников ни один вопрос не оставил без внимания.

По итогам общения губернатор подчеркнул, что взаимодействие с женами и матерями мобилизованных должно быть регулярным и постоянным. «Мы всегда на связи, и если есть вопросы, готовы их отрабатывать с командованием частей. Вы всегда можете на нас рассчитывать», — заключил Михаил Ведерников.

Теги: #семья #Псковская область #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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