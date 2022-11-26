Общество

Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета

В России создадут информационный ресурс для повышения эффективности ведения воинского учета, указ об этом подписал президент Владимир Путин.

«Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федеральной налоговой службе при участии Министерства обороны до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», - говорится в документе.

Туда будут вносить информацию о россиянах, состоящих на воинском учете, кроме офицеров запаса ФСБ и СВР, пишет РИА Новости.

Кроме того, в ресурс не будут вносить данные о гражданах, «не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе».

Президент назначил Минобороны координатором нового портала.

Глава государства поручил главам регионов, военному ведомству и Минцифры до 30 декабря обеспечить перевод сведений о гражданах из документов военкоматов в электронно-цифровую форму.

ФНС и Минобороны должны будут идентифицировать россиян, состоящих на воинском учете, а также тех, кто без основания не состоит на нем и не пребывает в запасе.