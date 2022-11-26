Общество

Публичные слушания о создании Печорского муниципального округа пройдут 13 декабря

Публичные слушания о создании Печорского муниципального округа пройдут в Печорах 13 декабря. Об этом сообщается в постановлении главы городского поселения «Печоры» Юлии Четверговой от 17 ноября, опубликованном на сайте районной администрации.

«Назначить публичные слушания по вопросу "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования "Печорский район", в муниципальное образование "Печорский муниципальный округ" и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа" и обсуждению проекта решения Собрания депутатов городского поселения "Печоры" "О согласии на преобразование муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования "Печорский район": городского поселения "Печоры", сельского поселения "Новоизборская волость", сельского поселения "Круппская волость", сельского поселения "Лавровская волость" в муниципальное образование "Печорский муниципальный округ" путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа" на 13 декабря 2022 года, в 18.00 по адресу: Псковская область, город Печоры, улица Свободы, дом 34», - говорится в документе.

Планируется, что в Печорский муниципальный округ войдут городское поселение «Печоры», сельское поселение «Новоизборская волость», сельское поселение «Круппская волость», сельское поселение «Лавровская волость».