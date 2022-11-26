Общество

Бригаде дорожных рабочих подкинули щенков в Старом Изборске

Щенков подкинули бригаде дорожных рабочих в деревне Старый Изборск Печорского района. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Зоозащита

Волонтеры отметили, что как только работы закончатся, бригада уедет, и щенки останутся одни зимой на улице. Зоозащитники просят разобрать щенков.

«Нам категорически нельзя брать - энтерит на территории и в помещениях. Продолжаем лечить заболевших животных, которые ещё будут "высевать" энтерит , будучи в хорошей форме. Подвергать смертельному риску и этих малышей с нашей стороны невозможно.

Но и оставить их в Изборске, у дороги, нельзя», - прокомментировали зооволонтеры.

Тех, кто планирует помочь щенкам и взять их в добрые руки, просят обращаться по телефону: 8 911 393 73 72.