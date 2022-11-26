Общество

Усталость и сонливость может указывать на сахарный диабет – врач

Усталость и сонливость является типичным признаком сахарного диабета. Среди других симптомов также чувство жажды и медленная регенерация, сообщила Газете.ру специалист.

По словам специалиста, сонливость может быть также признаком анемии.

«Мозгу и всему нашему телу для правильной работы требуется кислород. При железодефицитной анемии снижен уровень железа в крови, из-за чего кислород не попадает в ткани в нужном количестве», – рассказала врач.

Сонливость возникает и при некоторых заболеваниях щитовидной железы. «При гипотиреозе (сниженной функции щитовидной железы) замедляются все процессы в организме, возникает слабость, сонливость, а также увеличивается вес, у женщин нарушается менструальный цикл», – рассказала специалист.

Причиной сонливости может быть недостаток витаминов и минералов. «Железо, витамин D, Е, В12, цинк, магний, калий – основные вещества, от которых зависит наша бодрость. При слабости рекомендуется проверить их содержание в крови. Особенное внимание стоит уделить витамину D – более 70% россиян страдают от его дефицита», – рассказала врач.

«Если все же лабораторные анализы оказались в порядке, стоит обратиться в психотерапевту, возможно, дело в депрессивных состояниях», – посоветовала врач.