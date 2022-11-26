Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах прошлой недели сегодня расскажут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Сюжет про бюджет: главный финансовый документ страны принят уже в третьем чтении, а региональные и муниципальные депутаты согласовали основные параметры в первом.

Третий раз за полгода: полный разнос и констатация провала программы догазификации на территории области.

В Псковской области ввели штрафы для хозяев земель, не останавливающих распространение борщевика.

Не получилось в старом - получилось в новом созыве: депутаты гордумы все-таки назвали парк на Завеличье имени 300-летия прокуратуры.

В России завершается частичная мобилизация, но продолжают сыпаться всевозможные новации, связанные с этой темой.