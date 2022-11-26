Общество

Рост смертности от сахарного диабета фиксируют в России

В России растет смертность от сахарного диабета. По данным Росстата, в прошлом году из-за этой болезни скончались 44 тысячи россиян. В 2011 году этот показатель не превышал девять тысяч человек. За последнее десятилетие смертность выросла почти в пять раз.

Врачи считают, что сахарный диабет может сократить продолжительность жизни на 10–12 лет. Так, болезнь становится причиной инсультов, инфарктов, ампутации, является провоцирующим рак поджелудочной железы заболеванием, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний, сообщает RuNews24.

Причиной возникновения сахарного диабета второго типа становится неправильный образ жизни, а также ряд других заболеваний, в том числе коронавирус. Сегодня сахарным диабетом болеют более пяти миллионов человек.