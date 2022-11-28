Общество

Выход и выезд на лёд запретили в Великолукском районе

Выход и выезд на лёд запретили в Великолукском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин.

Изображение: Алексей Кузьмин / Telegram

«На основании данных ледовой разведки, в связи с повышением температуры наружного воздуха и в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах администрация Великолукского района постановила запретить выход и выезд на транспортных средствах на лед», – отметил он.

Ранее выход на лёд запретили в Великих Луках и Псковском районе.

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