Общество

Строительство экологической тропы «Люди и леса» продолжается в Полистовском заповеднике

В деревне Гоголево и на территории охранной зоны Полистовского заповедника продолжается создание экологической тропы «Люди и леса». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Реализация проекта стала возможной благодаря субсидии из областного бюджета, полученной ООО «Салон путешествий "Дива" Псков» на разработку нового туристического маршрута.

«Территория, граничащая с Полистовским заповедником, была выбрана не случайно. Здесь уже существует некоторый туристический поток, а прямо в деревне Гоголево есть комфортные гостевые дома и возможность организовать питание – попробовать блюда местной кухни. Еще один важный критерий – участие жителей деревни в планировании тропы, ведь она будет посвящена взаимодействию человека и природы, поэтому в подборе материалов – воспоминания, фотографии, краеведческая информация, активно участвуют местные жители. Планируют они также принять участие и в сопровождении туристов, которые будут посещать тропу», - рассказали в Полистовском заповеднике.

Прямо сейчас ведутся активные работы по строительству тропы. Это и работы по определению координат и площади участка государственного лесного фонда, на котором будет размещена экологическая тропа, и верстка информационных стендов, и монтаж деревянного настила, чтобы туристы могли комфортно и безопасно посещать маршрут практически в любой сезон и погоду.

Кроме настилов, на тропе запланированы площадки для отдыха, наблюдательная вышка на болоте, мосты через ручьи.