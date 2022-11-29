Общество

Скончался великолукский врач-рентгенолог Александр Савельев

Скончался великолукский врач Александр Савельев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской межрайонной больнице.

Фото: Великолукская межрайонная больница

«Печальная весть пришла сегодня – умер замечательный человек и прекрасный доктор Александр Иванович Савельев», - сообщили в учреждении.

Александр Савельев работал врачом-рентгенологом в Великолукской межрайонной больнице с 1987 года, был заведующим рентгенологическим кабинетом в поликлинике №3.

«Коллеги и пациенты отзываются о нём как о большом профессионале своего дела, как о добром и отзывчивом человеке. Выражаем глубокие соболезнования родным и друзьям Александра Ивановича, сил и выдержки семье в этот тяжелый час. Помним, чтим, скорбим!» - добавили в больнице.