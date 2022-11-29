Общество

Назначен главный внештатный эпидемиолог Псковской области

Заведующая эпидемиологическим отделом Псковской областной инфекционной клинической больницы Ирина Семёнова назначена на должность главного внештатного эпидемиолога Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Ирина Семёнова. Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

Ирина Семёнова - врач высшей категории. В 1992 году окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности «Медико-профилактическое дело», квалификации «Врач-гигиенист-эпидемиолог». Имеет более 29 лет стажа, в том числе 11 — медицинского. За время работы в учреждении зарекомендовала себя как грамотный и ответственный специалист.

В учреждении напомнили, что там работают ещё три главных внештатных специалиста региона: пульмонолог Анастасия Повторейко, инфекционист Елена Карзанова и бактериолог Ольга Соловьева.