Назначен главный внештатный эпидемиолог Псковской области

Заведующая эпидемиологическим отделом Псковской областной инфекционной клинической больницы Ирина Семёнова назначена на должность главного внештатного эпидемиолога Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Ирина Семёнова. Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница
Ирина Семёнова - врач высшей категории. В 1992 году окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности «Медико-профилактическое дело», квалификации «Врач-гигиенист-эпидемиолог». Имеет более 29 лет стажа, в том числе 11 — медицинского. За время работы в учреждении зарекомендовала себя как грамотный и ответственный специалист.
В учреждении напомнили, что там работают ещё три главных внештатных специалиста региона: пульмонолог Анастасия Повторейко, инфекционист Елена Карзанова и бактериолог Ольга Соловьева.