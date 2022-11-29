Руководитель псковского «Лофта» стал комьюнити-менеджером многофункциональных центров в Армении

Руководитель креативного пространства «Лофт» в Пскове Антон Ковальский стал комьюнити-менеджером сети многофункциональных центров Loft в Армении. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
«Должность - совместимая. Временно нахожусь в командировке. Для Пскова ничего не поменялось», - сказал он.
Так, Антон Ковальский выстраивает взаимодействие центров в Гюмри и Ванадзоре с русскоязычной аудиторией, ведёт Telegram-каналы и помогает с организацией мероприятий.
Напомним, креативное пространство для активной молодежи «Лофт» в Пскове открыли в 2021 году.