Общество

Руководитель псковского «Лофта» стал комьюнити-менеджером многофункциональных центров в Армении

Руководитель креативного пространства «Лофт» в Пскове Антон Ковальский стал комьюнити-менеджером сети многофункциональных центров Loft в Армении. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Должность - совместимая. Временно нахожусь в командировке. Для Пскова ничего не поменялось», - сказал он.

Так, Антон Ковальский выстраивает взаимодействие центров в Гюмри и Ванадзоре с русскоязычной аудиторией, ведёт Telegram-каналы и помогает с организацией мероприятий.

Напомним, креативное пространство для активной молодежи «Лофт» в Пскове открыли в 2021 году.