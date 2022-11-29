Общество

Состоящим на учёте псковским подросткам напомнили о вреде наркотиков

Представители наркологической клиники в Пскове встретились с несовершеннолетними, состоящими на учёте в Уголовно-исполнительной инспекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие для подучетных граждан, не достигших 18 лет, организовали в целях профилактики и предупреждения употребления наркотических веществ и их аналогов в молодёжной среде. Разговор из первых уст состоялся с заведующей диспансерным наркологическим отделением для обслуживания детско-подросткового населения псковского наркологического диспансера Татьяной Антоновой.

На примере мультфильма «Про зависимость во всех её проявлениях» со слушателями рассмотрели вопросы профилактики наркологических заболеваний. После игры в ассоциации провели анализ наличия у присутствующих привязанности к табакокурению, который показал, что у нескольких человек она имеется.

Кроме того, участники обсудили опыт людей, которые употребляли наркотики, их путь лечения, реабилитации и наблюдения в стадии ремиссии. Особое внимание обратили на то, что между физиологической и психической зависимостью есть некая параллель, которая состоит из целого комплекса факторов: социальная среда, воспитание, детские проблемы, отношения с окружающими и т. д.

«Очень важно, чтобы не упустить тот момент, когда интерес, элементарное любопытство перерастает в зависимость, которую потом очень сложно прервать», - отметила старший психолог УИИ Тамара Михайлова.