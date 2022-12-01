Общество

Более 100 сотрудников МВД наказали за передачу данных в мессенджерах

Генеральная прокуратура РФ привлекла к дисциплинарной ответственности более 100 сотрудников МВД за передачу конфиденциальной информации по незащищенным каналам связи, в том числе через мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщил представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Георгий Калиниченко на совещании в Совфеде.

«В текущем году Генеральной прокуратурой РФ выявлено, что сотрудниками МВД России допускались факты направления в организации запросов, содержащих конфиденциальную информацию, по незащищенным каналам связи. Это электронная почта, факсы, мессенджеры и другие - без применения шифровальных криптографических средств защиты информации», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, зачастую информация передавалась в виде фотографий или отсканированных документов. Такие случаи были установлены в деятельности полиции Воронежской, Иркутской, Калужской, Курской, Оренбургской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Санкт-Петербурга и других регионов.

Кроме того, отметил Калиниченко, ответы на свои запросы полицейские просили пересылать через WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры, что создало «условия для доступа администрации указанных программных продуктов к персональным данным граждан, а также для ее хранения за пределами РФ».

«По результатам принятых мер Генпрокуратурой РФ в МВД России к дисциплинарной ответственности привлечены более 100 должностных лиц. Руководителям территориальных органов дополнительно направлено соответствующее указание о соблюдении законодательства о персональных данных», - уточнил Калиниченко.