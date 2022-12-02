Общество

В щеке россиянки вырос 12-сантиметровый червь после укуса комара

В подмосковных Люберцах в щеке женщины после укуса комара вырос 12-сантиметровый червь.

51-летняя россиянка обратилась в больницу с жалобами на отек и зуд в области щеки. Врачи Люберецкой областной больницы назначили обследование и обнаружили у пациентки опухоль. Ее решили вырезать, сообщает «Лента.ру».

Во время операции выяснилось, что в щеке у женщины не опухоль, а 12-сантиметровый червь. Хирург подчеркнул, что столкнулся с подобным впервые за десять лет практики.

Жительница Люберец никогда не летала за границу и не употребляла в пищу ничего экзотического. Ее укусил обычный комар, который, предположительно, был заражен гельминтозом, отмечает издание Baza в Telegram.