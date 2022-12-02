Общество

В России разработают возрастную маркировку видеоигр

Власти начинают реализацию планов и идей по регулированию игрового контента. В частности, правительство разрабатывает требования по возрастной маркировке видеоигр. Инициатива до конца года войдет в федеральный проект «Нормативное регулирование» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

В РФ уже действуют требования по возрастной маркировке контента, но видеоигры попадают под них лишь частично, говорят юристы. Участники рынка обеспокоены перспективой роста регуляторной нагрузки и расходов при проверке всех игр, сообщает «Коммерсантъ».

Пока речь идет о запуске системы возрастной маркировки, аналогичной международной PEGI (Pan European Game Information — европейская рейтинговая система компьютерных игр, используется для присвоения рейтинга играм с 2003 года, применяется в 39 странах). Между регуляторами есть разногласия о механизмах проведения экспертизы, в дискуссии участвуют Минцифры, Минздрав, Минэкономики, 1С (у нее есть кипрское игровое подразделение 1C-777 Limited, разрабатывало линейки «Ил-2 Штурмовик») и VK (развивает VK Play).