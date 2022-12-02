Общество

Пушкинские рисунки детей Донбасса экспонируют в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в зимнем саду музейного Научно-культурного центра сегодня, 2 декабря, открыли выставку детских рисунков «Я памятник себе…». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, материалы для экспозиции представил музей «Арт-Донбасс» из города Донецка.

В первые часы работы выставки. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

«Это 25 рисунков, выполненных в разных техниках, акварелью, гуашью, пером и тушью, карандашами, — конкретизировал руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского Заповедника Александр Иванов. — Они были созданы к конкурсу, который в 2019 году проводили в Донецкой Народной Республике и в котором участвовали учащиеся художественных школ, школ искусств и изостудий Донецка, Макеевки, Горловки, Тореза, Снежного, Шахтёрска, Зугрэса, села Павловки Марьинского района Донецкой области».

В экспозиции — иллюстрации к произведениям Пушкина и даже портреты самогó поэта в разные годы его жизни.

Как рассказала Екатерина Калиниченко, директор художественного музея «Арт-Донбасс», судьба выставки сложилась счастливо. После показа в ДНР, детские рисунки побывали в Москве и Санкт-Петербурге, в Ханты-Мансийске и Ульяновске, в Смоленской, Рязанской, Воронежской, Нижегородской областях. «Но мы даже представить себе не могли, что работы детей Донбасса будут представлены в этих залах», — с благодарностью обратилась Екатерина Калиниченко к директору «Михайловского» Георгию Василевичу и сотрудникам музея-заповедника.

Планируется, что выставка «Я памятник себе…» будет работать в музейном НКЦ (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) чуть более месяца — до 12 января 2023 года. Вход на нее свободный.