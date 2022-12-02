Общество

Огромные сосульки на улице Заслонова привлекли внимание великолучан

Огромные сосульки на улице Заслонова, дом 1 привлекли внимание великолучан. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

Жители Великих Лук продолжают делится фотографиями сосулек.

«Ну как-то так у нас», – написал подписчик местной группы.

Комментаторы делятся способами решения проблемы самостоятельно, а некоторые предлагают организовать конкурс на самую длинную сосульку в городе.

«Весь город участвует в конкурсе на самую длинную сосульку. Ранее был установлен рекорд в 2 метра», – пишет великолучанин.