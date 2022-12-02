Общество

Псковичей призывают добровольно сдать находящееся в незаконном обороте оружие

Псковичей призывают добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель области, изъявивший желание сдать найденное, незаконно хранящееся у него оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, должен обратиться в любой отдел полиции Псковской области. Добровольно сданное оружие и боеприпасы принимают по письменному заявлению, с составлением акта о добровольной сдаче.

«Но, обратите внимание, при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов, ни в коем случае нельзя самому их собирать, транспортировать или обезвреживать – это категорически запрещено. Если вы случайно обнаружили оружие или боеприпасы – не прикасайтесь к ним, а сообщите об их местонахождении в территориальные подразделения органов внутренних дел или в дежурную часть УМВД России по Псковской области по телефону 02», – обратились к псковичам в УМВД.

Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся у него оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности (примечание к статье 222 Уголовного кодекса РФ) и может получить денежное вознаграждение.