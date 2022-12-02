Общество

Синоптик назвал начало зимы в Москве самым холодным за последние 20 лет

Последний раз такое холодное начало декабря наблюдалось в столичном регионе в 2002 году. В понедельник морозы станут еще крепче, ожидается до минус 12 градусов днем и минус 17 градусов ночью, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Понедельник может стать самым холодным днем этой зимы. Морозы усилятся до 12-14 градусов, по области - до 17 градусов ночью, а днем - 8-10 градусов, по области - до 12 градусов. Это на 8 градусов ниже нормы. Зима началась с суперхолодной погоды, такая бывает в Архангельске в январе по климату», - сказал он в воскресенье.

По словам Вильфанда, в последующие дни температура будет немного повышаться, но погода все равно будет оставаться достаточно холодной. Во вторник днем прогнозируются 6-8 градусов мороза, в среду - 5-7 градусов мороза.

Метеоролог отметил, что такого холодного начала зимы не было в столичном регионе 20 лет. «Если анализировать, давно ли было такое холодное начало зимы, то в нынешнем веке такие температуры отмечались только 20 лет назад. В 2022 году была лишь аналогичная ситуация. Это очень редкое событие», - сказал он.