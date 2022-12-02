Общество

Псковская область заняла 43 место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

Псковская область заняла 43 место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Эксперты на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек, в основе которого лежат шесть показателей, характеризующих распространённость основных вредных привычек среди населения. При расчёте рейтинга учитывались потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

В рейтинге использовались показатели за последние три года (2019-2021 годы), которые усреднялись со взвешиванием по годам. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек в регионе.

Рейтинговый балл Псковской области в 2021 году по отсутствию вредных привычек составил 61,1. В 2020 - 56,8.

Остальные регионы Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

25 место - Санкт-Петербург;

34 место - Новгородская область;

39 место - Вологодская область;

44 место - Архангельская область;

60 место - Калининградская область;

66 место - Республика Карелия;

70 место - Ленинградская область;

73 место - Республика Коми;

74 место - Ненецкий автономный округ;

78 место - Мурманская область.

Проблема распространения вредных привычек все еще актуальна для России, их полное искоренение вряд ли возможно в ближайшие годы. Тем не менее, ведущиеся антитабачные и антиалкогольные кампании дают свои результаты, и среди молодых людей находится все больше приверженцев принципов здорового образа жизни. Сложные кризисные ситуации, с которыми столкнулась страна в последние годы, также должны заставить население задуматься над своим здоровьем и качественными изменениями в жизни, что рано или поздно приведет к снижению распространенности вредных привычек, считают аналитики.