Общество

Более 150 псковичей планируют призвать в армию в рамках осеннего призыва

Более 150 жителей Пскова планируют призвать в армию в рамках осеннего призыва, который проходит по всей стране с 1 ноября по 31 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

За ноябрь призывные комиссии приняли решения о призыве 90% призывников от установленного задания. В отношении граждан, не имеющих право на отсрочку и освобождение от призыва, призывная комиссия принимает решение о призыве и предназначении в тот или иной вид, род войск.

Граждане, которые не явились по повесткам в военный комиссариат, привлекаются к административной ответственности. Проводятся розыскные мероприятия совместно с органами МВД России.

Военный комиссариат города Пскова отмечает, что количество желающих служить в армии по призыву стало больше. «Это связано с пониманием, что жизнь сложна и многогранна, и отслужившие военную службу по призыву имеют ряд преимуществ при выборе престижной работы», - отметили в пресс-службе.