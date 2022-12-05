Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах прошлой недели сегодня расскажут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
Догазификация стала бессрочной: повысит ли это шанс на реализацию программы?
С 1 декабря выросли тарифы ЖКХ: насколько это оправданно?
Муниципальные округа: что они могут дать псковской глубинке?
Внимание к малым музеям – Псковская область получит 40 млн рублей на сохранение истории;
И, как всегда, в нашей программе прозвучат комментарии политического обозревателя Александра Савенко и экономического обозревателя Алексея Овчинникова.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.