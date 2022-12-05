Общество

Число волонтёров в Псковской области выросло на 20%

Число волонтёров в Псковской области достигло 24,6 тысячи и увеличилось по сравнению с прошлым годов более чем на 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

По данным выборочных наблюдений рабочей силы, в регионе во втором квартале 2022 года 52,4% волонтеров оказывали помощь пожилым людям, детям и инвалидам.

«Не оставались без внимания и братья наши меньшие - помощь животным оказывали 18,7% добровольцев, а сделать чище и красивее территории населенных пунктов помогали 6,5% волонтеров», – отметили статистики.

Инфографика: Псковстат

Данные обследования показали, что еженедельно занимаются волонтерской деятельностью 49,2% респондентов-волонтеров, 14,2% – ежемесячно, один или несколько раз в год – 36,6%.