Общество

Стартовал приём заявок на предоставление автомобилей многодетным семьям

Прием заявок для участия в акции на предоставление многодетным семьям 6 автомобилей начался 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе правительства Псковской области.

Совет по делам многодетных семей Псковской области под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова определил следующие критерии отбора:

семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей, проживающие постоянно на территории Псковской области;

социально активные семьи, дети из которых имеют достижения в учебе/спорте/музыке/искусстве;

нуждаемость в автомобиле (отсутствие транспортной доступности до школ/садиков/учреждений здравоохранения).

Для участия многодетным семьям необходимо представить в комитет по социальной защите Псковской области в срок до 16 декабря 18:00 одним файлом (в формате word или pdf) заявку и необходимые материалы, одним из удобных способов: