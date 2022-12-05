Общество

ФАС предложила ускорить перерегистрацию цен на дефицитные препараты

Федеральная антимонопольная служба предложила ускорить процедуру перерегистрации цен на дефицитные препараты. Инициатива ФАС, разработанная совместно с госорганами и экспертным сообществом, находится на рассмотрении в Минздраве, сообщили 1 декабря на сайте службы.

ФАС направила в Минздрав предложение изменить постановление правительства, позволяющее перерегистрировать предельную цену на лекарство при риске его дефицита. Согласно действующему постановлению, отслеживанием дефектуры на​ рынке занимается Росздравнадзор. Ведомство проводит мониторинг наличия лекарств в обороте и при выявлении ​ дефицита или его рисков формирует соответствующее заключение и представляет его в Минздрав., уточняет «Парламентская газета».

Минздрав тогда может предложить производителю регистрацию цены в​ сторону увеличения, если, например, снижение поставок связано с​ нерентабельностью производства.​ Но новую стоимость лекарства​ должна согласовать ФАС, и на​ время этого процесса препарат может пропасть с​ рынка.

Федеральная антимонопольная служба предложила ввести трехмесячный срок действия заключения Росздравнадзора о наличии или отсутствии дефектуры лекарства или риске ее возникновения. Сейчас такой срок не установлен. Поэтому, получив отказ в перерегистрации цен, производители вынуждены заново проходить всю процедуру, начиная с повторного доказательства риска возникновения дефицита препарата. Такое затягивание процесса может привести к исчезновению препарата с полок аптек, отметили в федеральной службе.

Кроме того, ФАС предложила оповещать фармпроизводителей в личных кабинетах соответствующих ресурсов о любых результатах мониторинга Росздравнадзора ​ как о положительных заключениях, так и отрицательных. Таким образом, они будут проинформированы и смогут своевременно готовить документы на перерегистрацию цены, говорится в сообщении.​

Перерегистрировать предельную цену на основании наличия дефектуры или риска ее возникновения правительство разрешило в конце 2020 года. В марте 2022 года в постановление внесли изменения: был скорректирован показатель, свидетельствующий о риске дефектуры, а при расчете предельной отпускной цены разрешили использовать средний курс национальной валюты страны-производителя к рублю.

Своевременная перерегистрация цен поможет решить проблему дефектуры дешевых лекарств, считает доктор медицинских наук член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Производство таких препаратов всегда на грани рентабельности для большинства фармкомпаний, пояснил депутат. Поэтому если государство своевременно не перерегистрирует цену, то такие лекарства могут попросту исчезнуть из аптек.

«Я за то, чтобы у бизнеса, у фармпроизводителей было больше определенности при прохождении необходимых процедур, — подчеркнул Фаррахов. — Так что предложения ФАС считаю очень правильными и разумными».

С этим мнением согласен и заслуженный врач России сенатор Владимир Круглый. По его словам, административный механизм регулирования цен на лекарства должен быть мобильным и соответствовать условиям рынка. Затягивание процесса и бюрократические решения могут спровоцировать искусственный дефицит лекарств. А цены на медикаменты, по мнению сенатора, будут расти. Однако если на одной чаше весов подорожание препарата, а на другой — его полное исчезновение, то лучше выбрать меньшее из зол.

«Производитель не может работать себе в убыток, — объяснил Круглый. — Поэтому или надо позволить ему поднять цену, или препарат может попросту уйти с рынка, или государство должно дотировать производство лекарств».

Во главу угла надо ставить результат — наличие лекарств в аптеках, подчеркнул сенатор. Дефицита препаратов допустить ни в коем случае нельзя.

В том, что цены на лекарства будут «в определенной степени» увеличиваться, уверен и Айрат Фаррахов. По его словам, важно обращать внимание, чтобы их стоимость росла не выше уровня индекса потребительских цен текущего года. «Конечно же, за последние два года очень сильно изменились логистические маршруты, — отметил депутат. — Это повлияло на стоимость лекарств. Мы должны обеспечить импортонезависимость в отношении препаратов ЖНВЛП. По крайней мере, чтобы субстанции для лекарств тоже производили на территории России. Тогда бы мы могли гарантировать, что не будет резкого увеличения цены».