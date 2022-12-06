Общество

Подготовку к празднованию столетия со дня рождения Александра Матросова обсудили в Пскове

Вопросы подготовки и проведения в Псковской области 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова рассмотрели на первом заседании организационного комитета в правительстве региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Совещание провела первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она попросила уделить особое внимание подготовке к памятной дате, отметив ее высокую роль в первую очередь в патриотическом воспитании молодежи.

«Для каждого из нас имя Александра Матросова имеет особое значение. Его подвиг - символ истинного патриотизма, преданности Отечеству, отваги и самоотверженности», - заметила первый вице-губернатор и напомнила, что столетие со дня рождения Героя Советского Союза будет праздноваться в 2024 году, а в следующем году — 80-летие подвига.

Участники совещания рассмотрели проект плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в регионе столетия со дня рождения легендарного бойца, внесли свои замечания и предложения. В документе нашли отражение работы по ремонту и реставрации объектов, благоустройству территорий, связанных с памятью о подвиге Александра Матросова, а также череда культурно-просветительских мероприятий.

Так, например, будут продолжены ремонтно-реставрационные работы на мемориале, расположенном на месте гибели бойца в деревне Чернушки Локнянского района. Часть работ по приведению в порядок этого объекта культурного наследия федерального значения завершена уже в этом году. Произведены покраска и частичное восстановление бетонных элементов памятного комплекса и других фрагментов мемориала.

В порядок планируется привести и несколько объектов в Великих Луках, в частности могилу героя и прилегающую к ней парковую территорию. В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» уже завершено благоустройство парка у краеведческого музея, который расположен в непосредственной близости от захоронения.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны, в феврале 1943 года, герой Советского Союза Александр Матросов под деревней Чернушки, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, защитил идущих в бой товарищей. Александр Матросов был посмертно удостоен звания героя Советского Союза.