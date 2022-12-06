Общество

Отличие валежника от сухостойной и ветровальной древесины назвали псковичам

Под валежником понимаются ветки, остатки стволов, свободно лежащие на земле. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Прошу дать более точный ответ, почему именно вывернутое с корнем буреломом или снеговалом или ветровалом (дерево - ред.) не относится к понятию валежник», - написал мужчина на сайте губернатора.

В ответ на обращение Виктор Мусатов заметил, что отделение стволовой части от корня должно произойти в результате естественных процессов отмирания дерева, к таким процессам можно отнести увядание, отпад листвы, хвои, поражение древесины гнилью, стволовыми вредителями, ветровалом, снеголомом.

«Важно отличать валежник от сухостойной и ветровальной древесины (т. е. целые стволы деревьев с корнями) - их нельзя заготавливать, рубить и пилить. Ветровальные деревья не считаются валежником, так как не являются частью деревьев, лежащих на поверхности, которые можно свободно поднять», - отметил глава профильного комитета.

Отделение дерева от корня считается заготовкой, которая в соответствии со статьёй 29 Лесного кодекса Российской Федерации представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а так же с вывозом из леса древесины на основании договора купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд или договоров аренды лесного участка, подчеркнул он.

«Таким образом, ветровальное дерево вывалено с корнем и уборка ветровальных деревьев без разрешительных документов будет квалифицирована как уничтожение или повреждение государственного имущества либо как его хищение», - заключил Виктор Мусатов.