Общество

Стать участниками тотального теста «Доступная среда» предлагают псковичам

Тотальный тест «Доступная среда» проходит в России. Акция традиционно приурочена к Международному дню инвалидов и проводится в онлайн-формате. Уже в первые часы к акции присоединились более 200 тысяч жителей России более чем из 10 000 городов и населенных пунктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К россиянам обратились почётные гости мероприятия — общественные и государственные деятели, руководители общероссийских организаций инвалидов, представители культуры и искусства.

«Цель тотального теста "Доступная среда“, прежде всего, в просвещении широкого круга участников — акция позволяет привлечь внимание граждан России к правам и потребностям людей с инвалидностью и повысить уровень знаний специалистов социально значимых сфер в вопросах взаимодействия, этики общения и создания доступной среды», — сказала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

В этом году вопросы тотального теста зачитали актёры театра и кино Данила Козловский и Никита Ефремов, народная артистка России Диана Гурцкая, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Терентьев, президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов, директор Ассоциации «АУРА-Тех» Иван Бирюков.

Каждый вопрос тестирования посвящен правилам оказания помощи людям с инвалидностью, нормам и этике общения, созданию доступной среды, применению ассистивного оборудования.

Тестирование завершится подведением итогов и разбором правильных ответов на вопросы, в ходе которого ведущие эксперты расскажут участникам акции о правилах оказания ситуационной помощи и о том, как правильно взаимодействовать с людьми с инвалидностью.

«Участие в акции позволяет каждому жителю России не только узнать что-то новое и получить практические знания на тему инклюзии, но и в целом снять барьеры в общении. Мероприятие ярко показывает уровень вовлеченности регионов в создание доступной среды и услуг, заинтересованность властей в повышении компетенций работников социальной сферы», — сказал председатель Координационного совета по делам инвалидов Народного фронта, директор Ассоциации «АУРА-Тех» Иван Бирюков.

3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов и традиционно проводятся общественно полезные мероприятия, посвященные соблюдению прав людей с инвалидностью, обеспечению инклюзии и созданию доступной среды.

«Поддержка людей с инвалидностью и их близких всегда была и остается одним из ключевых приоритетов государственной политики России. Многое в этой сфере уже было сделано, но остаются вопросы, которые еще предстоит решить. И задача органов власти и бизнеса на местах прислушиваться к запросам граждан, вовлекать людей с инвалидностью в обсуждение и реализацию программ по развитию территорий, создание доступной среды и услуг», — отметила Татьяна Голикова.

Организаторы тотального теста «Доступная среда» — Народный фронт, Академия доступной среды и Ассоциация «АУРА-Тех». Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга России. Активное участие в организации мероприятия принимают общественные организации и региональные органы власти субъектов РФ.

По результатам тотального теста «Доступная среда» будет сформирован рейтинг по уровню вовлеченности субъектов Российской Федерации в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры и знаний по вопросам инклюзии.

Акция проводится в онлайн-формате — принять участие в акции может каждый житель России с любого персонального устройства, имеющего доступ в Интернет. Пройти тестирование можно будет со 2 по 10 декабря 2022 года в любое удобное время на сайте акции.