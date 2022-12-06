Стать участниками тотального теста «Доступная среда» предлагают псковичам

Тотальный тест «Доступная среда» проходит в России. Акция традиционно приурочена к Международному дню инвалидов и проводится в онлайн-формате. Уже в первые часы к акции присоединились более 200 тысяч жителей России более чем из 10 000 городов и населенных пунктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
К россиянам обратились почётные гости мероприятия — общественные и государственные деятели, руководители общероссийских организаций инвалидов, представители культуры и искусства.
В этом году вопросы тотального теста зачитали актёры театра и кино Данила Козловский и Никита Ефремов, народная артистка России Диана Гурцкая, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Терентьев, президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов, директор Ассоциации «АУРА-Тех» Иван Бирюков.
Каждый вопрос тестирования посвящен правилам оказания помощи людям с инвалидностью, нормам и этике общения, созданию доступной среды, применению ассистивного оборудования.
Тестирование завершится подведением итогов и разбором правильных ответов на вопросы, в ходе которого ведущие эксперты расскажут участникам акции о правилах оказания ситуационной помощи и о том, как правильно взаимодействовать с людьми с инвалидностью.
3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов и традиционно проводятся общественно полезные мероприятия, посвященные соблюдению прав людей с инвалидностью, обеспечению инклюзии и созданию доступной среды.
Организаторы тотального теста «Доступная среда» — Народный фронт, Академия доступной среды и Ассоциация «АУРА-Тех». Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга России. Активное участие в организации мероприятия принимают общественные организации и региональные органы власти субъектов РФ.
По результатам тотального теста «Доступная среда» будет сформирован рейтинг по уровню вовлеченности субъектов Российской Федерации в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры и знаний по вопросам инклюзии.
Акция проводится в онлайн-формате — принять участие в акции может каждый житель России с любого персонального устройства, имеющего доступ в Интернет. Пройти тестирование можно будет со 2 по 10 декабря 2022 года в любое удобное время на сайте акции.