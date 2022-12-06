Общество

Основание для катка готовят в городе Дно

Основание для катка готовят в городе Дно. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.

Фото здесь и далее: Михаил Шауркин / «ВКонтакте»

«На стадионе, в хоккейной коробке, ведутся работы по подготовке основания для катка. Будем надеяться, погодные условия позволят быстро залить каток, а ребята получат массу положительных эмоций от традиционных зимних забав», - написал Михаил Шауркин.

Ранее сообщалось, что второй в этом сезоне каток открылся в Пскове.