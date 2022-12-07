Общество

Извещать коммунальные службы о сосульках рекомендовали псковичам

Об опасности для жизни и здоровья человека сосулек напомнили в Главном управлении МЧС России по Псковской области. Рекомендации по безопасному поведению в зимний период специалисты разместили на официальном сайте ведомства.

«Из-за перепадов температуры наступило время появления на крышах домов сосулек, которые являются не просто сопутствующим элементом зимней поры, но и представляют опасность для жизни и здоровья человека», – отметили в МЧС.

С целью предупреждения травм, связанных с появлением сосулек и угрозой их падения, рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности: