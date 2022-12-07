Общество

Губернатор отметил активную работу Куньинского района в части капремонта школ

В рамках рабочего выезда в Куньинский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил среднюю общеобразовательную школу районного центра, чтобы проконтролировать качество выполненного капитального ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В учреждении по государственной программе «Модернизация школьных систем образования» капитально отремонтированы учебные кабинеты и лестница на 2-м этаже пристройки, а также 3-й этаж основного здания. На эти цели было направлено более 18 млн рублей. По проекту в школу также приобретено новое оборудование и учебные материалы на сумму около 7 миллионов рублей.

Михаил Ведерников осмотрел обновленные помещения и пообщался с руководством и педагогами школы. Они признались, что работать в новых кабинетах приятно и комфортно. В Куньинской школе обучаются около 380 учеников, в том числе и более 80 ребят с особенностями развития. Занятия ведутся в одну смену.

Губернатор, в свою очередь, обратил внимание, что Куньинский район в числе наиболее активных муниципалитетов по работе в программе модернизации школьных систем образования. Участие в федеральном проекте позволило муниципалитету в этом году провести капитальный ремонт сразу трех образовательных учреждений — Куньинской, Жижицкой и Ущицкой школ. На общую сумму более 40 миллионов рублей.

«Вы молодцы. Нам в Куньинском районе осталось одну школу отремонтировать. Хороший пример для всех остальных муниципалитетов», — подчеркнул губернатор.

Добавим, в рамках нацпроекта «Образование» в Каськовской и Ущицкой школах в текущем году открыто два центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». В Пухновскую школу приобретено компьютерное оборудование. Кроме того, все школы оснащены современными цифровыми лабораториями для изучения предметов естественнонаучного цикла, комплектами робототехнического оборудования, компьютерной техникой, также цифровыми микроскопами.

Ранее глава региона в Пскове посетил лицей экономики и основ предпринимательства, где также завершены работы по капитальному ремонту. Всего в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в этом году в Псковской области будут капитально отремонтированы 33 школы.