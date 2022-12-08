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Число предложений сотрудникам с большим стажем работы в Псковской области возросло на 83%

Число вакансий, в которых одним из требований был внушительный стаж работы по профессии (6-10 лет и более), в России за месяц выросло на 58%, в Псковской области - на 83%. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы hh.ru.

Из важных трендов рынка труда в конце 2022 года стал рост числа приглашений со стороны работодателей на собеседования и увеличение числа офферов (предложений о работе) кандидатам среднего и зрелого возраста: на 1% увеличилась доля приглашений, отправленных людям 35-44 лет, а также 45-54 лет.

В свою очередь растёт и число вакансий для кандидатов с большим опытом работы (от 6 – 10 лет и более), а это, как правило, соискатели зрелого возраста. Так, в Псковской области за ноябрь число вакансий, доступных соискателям с опытом более 6-10 лет, выросло на 83% по сравнению с октябрьскими показателями. Наиболее сильно спрос на опытных специалистов заметен в сфере «Продажи»: 22% вакансий для опытных кандидатов от всей массы таких предложений за месяц. Также отдают предпочтение соискателям со стажем работодатели из строительной сферы (22% предложений о работе), бухгалтерии (19%). Много вакансий для профессионально зрелых кандидатов в сфере менеджмента, производства, а также в ИТ-сфере.

Наиболее часто работодатели предлагают работу опытным соискателям в качестве менеджеров развития, руководителей проектов\офисов, управляющих, заместителей топовых должностей, а также мастеров, наставников и менторов.

Также эксперты отмечают, если возрастной специалист продолжает работать после достижения пенсионного возраста, он может значительно увеличить выплату. То есть размер пенсии зависит от количества накопленных баллов (коэффициентов) на индивидуальном лицевом счёте в ПФР.