Общество

Денис Иванов рассказал о своих предложениях в бюджет города Пскова на 2023 год

О своих предложениях в бюджет города Пскова на 2023 год рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Так, по 15 округу по программе «Комфортная городская среда» депутат предложил запланировать в городском бюджете средства на устройство пешеходной дорожки за домами №4 и 6 по улице Алтаева вдоль территории школы №22, направить на эти цели 500 тысяч рублей. Устроить сквозную пешеходную дорожку от перекрестка улиц Крупской и Инженерной на сумму 800 тысяч рублей и установить скамейки и урны на улице Инженерной от перекрестка Индустриальной до перекрестка улицы Алтаева на 150 тысяч рублей.

Кроме того, в следующем году планируется и ремонт дорог. Так, Денис Иванов попросил внести в бюджет города расходы на ремонт сквозного проезда во дворе дома № 6 по улице Алтаева на условиях софинансирования. На эти цели предлагается выделить 600 тысяч рублей и 300 тысяч рублей на ямочный ремонт въезда между домом №22 по улице Алтаева и №68 по улице Инженерной.

По программе «Развития образования и повышения эффективности реализации молодежной политики» Денис Иванов предлагает запланировать в бюджете расходы на 2 млн 54 тысячи рублей на нужды округа №15: из них 650 тысяч рублей планируется потратить на ремонт крыши спортзала и замену оконных блоков в школе №22, 1 млн 354 тысячи рублей – на детские сады округа. В них планируется установить ограждения, видеонаблюдение, теневые навесы, и в одном из них выполнить текущий ремонт. 50 тысяч рублей планируется направить на устройство велопарковки и закупку культурного инвентаря для детской экологической библиотеки «Радуга».