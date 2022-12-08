Об участии региона в программе комплексного развития сельских территорий рассказал Андрей Козлов

Об участии Псковской области в программе комплексного развития сельских территорий рассказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению парламентария, без производства не будет развития территории.
«Участие в программе принимают многие районы Псковской области. Плюсский район немножко выделяется из других районов. Это тот район, где программа стала работать, но где нет такого серьезного развития сельского хозяйства. Надеюсь, что с реализацией этой программы крупные объекты сельского хозяйства и бизнес заработают в Плюсском районе. Там немного другая территория, нет таких огромных площадей, там все таки больше лесной территории, тем не менее некоторые виды сельского хозяйства можно вести», – добавил он.