Общество

Действенным инструментом развития назвал ТОС депутат регионального парламента

Территориальное местное самоуправление (ТОС) – действенный инструмент развития территорий. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«ТОС – сейчас очень действенный инструмент развития. В тех районах, где используют параметры областного бюджета, федеральные программы, ТОС и президентские гранты, где есть активность населения, то есть и поддержка со стороны муниципалитетов, глав районов», – рассказал Андрей Козлов.

Как объяснил депутат, люди сильнее берегут то, во что они вложили собственный труд. «Когда сделал представитель власти, это, наверное, людьми ценится как должное. А когда люди собрали инициативную группу, сделали проект, его защитили, получили грант, сами проконтролировали вопрос, то они это берегут, потому что они вложили труд», – добавил он.