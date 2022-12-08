Общество

В ветеринарной клинике Пскова обнаружили некачественную вакцину для телят

В сентябре в одной из ветеринарных клиник Пскова должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках федерального государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств был проведён выборочный контроль качества препаратов для ветеринарного применения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, сотрудниками ведомства были отобраны пробы от образца формолквасцовой вакцины против сальмонеллеза телят, произведённой ФКП «Армавирская биофабрика». В ноябре было получено лабораторное экспертное заключение о несоответствии вакцины требованиям качества по показателю «иммуногенная активность».

В связи с нарушением ФЗ «Об обращении лекарственных средств» Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в адрес клиники направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. В течение 10 дней после получения информации о несоответствии продукции организация должна принять меры и проинформировать органы государственного контроля.