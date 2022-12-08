Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Козловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о том, как проходит работа над проектом бюджета Псковской области на 2023 год и плановую трёхлетку и обсудит актуальные вопросы сельского хозяйства, касающиеся поддержки аграриев, развития сельских территорий и борьбы с борщевиком.

Как Андрей Козлов оценивает проект регионального бюджета? Насколько в нем будут отражены интересы тружеников села? Как уходящий год сложился для сельхозотрасли нашего региона? Какие возможности открывает для Псковской области программа комплексного развития сельских территорий?