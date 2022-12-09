Общество

Каждая вторая компания в Пскове собирается дарить новогодние подарки − опрос

Каждая вторая компания в Пскове собирается дарить новогодние подарки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Новогодние подарки клиентам и партнерам будут вручать только 3 компании из 10, зато организаций, готовящих сюрпризы сотрудникам и их детям, в этом году больше, чем когда-либо, рассказали в SuperJob.

В опросе сервиса приняли участие менеджеры по персонал из города. Подарки сотрудникам будет дарить на Новый год каждая седьмая компания (13%), их детям — каждая вторая (49%), а в каждой пятой организации (20%) новогодние сюрпризы предусмотрены и тех, и для других.

«На корпоративных подарках бизнес намерен сэкономить: в этом году сюрпризы клиентам и партнерам готовит 30% организаций.

Судя по комментариям, самые популярные новогодние бизнес-подарки — это сладости, алкоголь, а также календари и канцелярские товары с корпоративной символикой. Чуть реже вручают наборы чая и кофе, продукцию компании и продуктовые корзины. В числе вариантов корпоративных подарков упоминались также варежки, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги и так далее», - добавили специалисты.

Опрос проводился с 10 ноября по 1 декабря.