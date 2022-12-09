Общество

Фотофакт: На стену многоэтажки в Пскове наносят новый мурал

На стену многоэтажного жилого дома на Завеличье в Пскове рабочие наносят новый мурал. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщает «МК в Пскове». Специалисты трудятся на улице Коммунальной, 44. На стене здания уже появился контур будущего масштабного изображения. Сейчас области заполняют цветом.

Как ранее сообщало издание, муралы на стены псковских домов наносят художники из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в городе появятся 12 новых масштабных изображений. Каждое из них – увеличенная копия картины из собрания Псковского музея-заповедника.