Общество

Противопожарный рейд прошел в Псковской области

Сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области продолжается проведение профилактической работы, направленной на предотвращение травматизма и гибели людей на пожарах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, 11 декабря прошли профилактические мероприятия в каждом из 24 районов Псковской области и 2 городских округах. Особое внимание было уделено жилому сектору, расположенному на территории Пыталовского района.

В ходе профилактических бесед гражданам доводилась информация о важности соблюдения требований пожарной безопасности, о мероприятиях, необходимых для безопасного прохождения новогодних и рождественских праздников, которые помогут сохранить жизнь и здоровье.